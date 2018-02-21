﻿
Gecekondu Afrin'e gidiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GECEKONDU AFRİN'E GİDİYOR

Gecekondu Afrin'e gidiyor

TFF 1. Lig takımlarından olan Ankaragücü'nün taraftar gruplarından Gecekondu, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında temizlenen Afrin'e gitmeye hazırlanıyor.

638 Okunma

Gecekondu, Facebook sayfasından Afrin'e gideceklerini duyurup gitmek isteyenler için de irtibat numarası paylaştı. 

33. gününde olan Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında askerlere destek olmak için Ankaragücü taraftarı Afrin'e gidiyor. 

İşte Gecekondu'nun o mesajı;

9
Yılmaz'dan hakem hatası açıklaması
11
Kartal: Ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz
10
Ankaragücü 1 haftada 5 puan kaybetti
4
Samsunspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
Ankaragücü Samsun deplasmanında
8
İsmail Kartal: Çok hata yaptık...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿