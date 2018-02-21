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Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Küba'da
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ŞAMPİYON GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL, KÜBA'DA

Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Küba'da

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, antrenman yapmak için gittiği ABD'den Küba'ya geçti.

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Akgül, ABD'de kamp yaptığını, davetin ABD'li güreşçi Kyle Snyder'den geldiğini belirterek, "Biz de bu davete icabet ettik. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olan Snyder ile antrenman yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ohio eyaletindeki kampın 15 gün sürdüğü bilgisini veren Taha Akgül, "Şimdi de Küba'dayız. Burada turnuvaya katılacağız. Kampın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ABD'de iyi ağır sıkletler var. Sadece Snyder ile çalışmadım. Diğer ağır sıkletlerle çalışma şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül ile Hüseyin Gündüz, Küba'da 15 Şubat'ta başlayan Uluslararası Granma-Cerro Pelado Turnuvası'nda mindere çıkacak.

Taha ve Hüseyin, bugün başlayan serbest stil müsabakalarının ardından Türkiye'ye dönecek.

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