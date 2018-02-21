Yeni Malatyaspor'a yeni kulüp mağazası!

İlk kulüp mağazasını Eski Belediye Meydanı'nda açan sarı-kırmızılı takım, yoğun ilgi karşısında taleplere daha iyi cevap verilmek için ikinci şubesini açma kararı aldı. Bir AVM’de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin resmi ürünlerinin satışını yapan mağazaların yanına açılması planlanan Yeni Malatyaspor Mağazası’nın planlanan görüntüsü kulüp tarafından paylaşıldı.
Mağazanın konsept olarak göze hitap edecek şekilde planladığı ve içerisinde kulübün giyim ürünlerinden süs eşyalarına kadar bütün lisanlı ürünlerinin satışının yapılacağı bildirildi.
Yeni Malatyaspor Mağazası’nda kurulum çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı ve mağazanın 2 ay içerisinde faaliyet verir duruma getirileceği belirtildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.