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Yeni Malatyaspor'a yeni kulüp mağazası!
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YENİ MALATYASPOR'A YENİ KULÜP MAĞAZASI!

Yeni Malatyaspor'a yeni kulüp mağazası!

Evkur Yeni Malatyaspor tarafından bir AVM’de açılacak olan kulüp mağazasının planlanan şekli kamuoyuyla paylaşıldı. 

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İlk kulüp mağazasını Eski Belediye Meydanı'nda açan sarı-kırmızılı takım, yoğun ilgi karşısında taleplere daha iyi cevap verilmek için ikinci şubesini açma kararı aldı. Bir AVM’de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin resmi ürünlerinin satışını yapan mağazaların yanına açılması planlanan Yeni Malatyaspor Mağazası’nın planlanan görüntüsü kulüp tarafından paylaşıldı.

Mağazanın konsept olarak göze hitap edecek şekilde planladığı ve içerisinde kulübün giyim ürünlerinden süs eşyalarına kadar bütün lisanlı ürünlerinin satışının yapılacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor Mağazası’nda kurulum çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı ve mağazanın 2 ay içerisinde faaliyet verir duruma getirileceği belirtildi.
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