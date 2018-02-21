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Trabzonspor'da N'Doye'a sürpriz!
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TRABZONSPOR'DA N'DOYE'A SÜRPRİZ!

Trabzonspor'da N'Doye'a sürpriz!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz katılmadı.

Isınmanın ardından şut ve taktik çalışması yapan Trabzonspor, antrenmanın son bölümünde dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Trabzonspor’da 33 yaşına giren Dame N’Doye için teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından pasta kesildi. 

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