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Denizlispor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DENİZLİSPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Denizlispor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 23. haftasında Denizlispor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Denizlispor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 23. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz, Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Samet Asatekin, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez, Erkan Özdamar

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