Denizlispor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Denizlispor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 23. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz, Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Samet Asatekin, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez, Erkan Özdamar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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