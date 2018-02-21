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Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...
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ESKİŞEHİRSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 23. haftasında Eskişehirspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 23. haftasında Eskişehirspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Tugay Kacar, Jefferson Nogueıra Junıor, Serdar Deliktaş, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Hakan Ceylan, Kamil Çetin, Furkan Ürün, Burak Şeker

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