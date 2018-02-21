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Altınordu Guti ile buluştu
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ALTINORDU GUTİ İLE BULUŞTU

Altınordu Guti ile buluştu

Almanya'da Real Madrid 19 Yaş Altı Takımı Antrenörü Guti Hernandez'le bir araya gelen Altınordu heyeti, İspanyol ekibiyle özel maç oynama isteği konusunda prensip anlaşmasına vardı.

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Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da Bayern Münih, Hoffenheim, Karlsruher ve Reutlingen ile maçlar oynayacak 14 yaş altı takımının UEFA Gençlik Ligi'ndeki Bayern Münih-Real Madrid müsabakasını da izleyeceği bildirildi.

Açıklamada, Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile 14-15-16 Yaş Altı Takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu'nun Münih’te bulunan eski Beşiktaşlı futbolcu Real Madrid 19 Yaş Altı Antrenörü Guti Hernandez'le bir araya geldiği belirtildi.

Real Madrid ile özel maç

Guti’ye Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler veren ve genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibinin, prensip anlaşması sağladığı bildirildi.

Altınordu heyeti Guti’ye forma hediye etti.

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