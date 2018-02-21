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Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 isim sınırda!
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BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA!

Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 isim sınırda!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta rövanş öncesi 3 ismin sarı kart sınırında, kadroda her ne kadar alternatif isimler olsa bile teknik heyeti düşündürmeden edemiyor. 

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, yarın Allianz-Arena'da Alman devi Bayern Münih'in konuğu olacak. Bu maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş kafasında ilk 11'in büyük bir bölümünü belirledi. 

Ancak Güneş'i düşündüren bir konu daha var: Ceza sınırındaki futbolcular... Siyah beyazlıların Devler Ligi'ndeki grup aşamasında oynadığı maçlarda gördükleri sarı kartlar sonrası sınıra gelen 3 futbolcu bulunuyor. Bu isimler arasında hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında tartışmalı bir sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Talisca da bulunuyor. Brezilyalı yıldız, ilk maçta sarı kart görmesi durumunda Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya çıkamayacak. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuyu ilk maçta 11'de oynatması bekleniyor. 


Diğer iki isim ise Caner Erkin ve Tolgay Arslan. Kartal'ın iki futbolcusu da yarınki maçta yedek soyunacağı belirtildi. Şenol hocanın ikinci yarıda oyuna alma ihtimali yüksek olan futbolculardan ikisi Caner ve Tolgay. Yarın oynanacak maçta da görev almaları ve kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında yer alamayacaklar.

BAYERN'DE DE 3 İSİM SINIRDA

Ayrıca Bayern Münih'in sarı kart sınırında 3 oyuncusu  bulunuyor. Tolisso, Kimmich ve Rudy yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

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