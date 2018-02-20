Yılmaz'dan hakem hatası açıklaması

Tuna Yılmaz'ın açıklamaları;
"Her maç olduğu gibi Samsunspor maçına da mutlak 3 puan parolası ile çıktık. Karşılaşmanın ilk yarısında disiplinli oynadık. Bunun neticesinde de attığımız gol ile 1-0 öne geçtik.
Oyunda üstün olduğumuz anlarda el freni gibi adeta takımımızın hızını kesmek için sahaya çıkan bir hakem vardı. Müsabakanın hakemi ikili mücadelelerde bütün taktir haklarını rakipten yana kullandı. Bize yapılan faullerde esnek davranırken, bizim oyuncularımızın futbol oyun kuralı çerçevesinde yapmış olduğu müdahalelere faul vererek oyuncularımıza kart göstermekte oldukça cömert davrandı.
Kulübümüz olarak hakemler hakkında yorum yapmamayı prensip edinmemize rağmen Samsunspor maçında yapılan hakem hataları noktasında açıklama yapmak elzem oldu.
İyi veya kötü futbol oynamış olabiliriz, biz bunun değerlendirmesini teknik ekibimiz ile kendi içimizde yaparız. Hakemlerin yapmış olduğu hataları gündeme getirmeliyiz ki bundan sonra ne bizim canımız yansın, ne de başka takımların canı yansın.
Bize göre maçın kırılma anı ilk yarıda aleyhimize yanlış karar ile penaltı ve yine ikinci devre Kenan Özer’in rakip ceza sahasında düşürülmesi sonrası olması gereken penaltıyı görmezden gelmesi, oyuncumuzu sarı kart ile cezalandırılmasıdır.
Hiç bir şekilde bahanelere sığınmıyoruz. Hiç bir şeyden korkmuyoruz. Aynı kararlılık ve inanç ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyor, teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’nu uyarıyoruz. Sezon başından beri oynadığımız tüm maçlardaki hakem hatalarını gözden geçirmelerini istiyoruz. Biz adil yönetim istiyoruz!"
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