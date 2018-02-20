Kartal: Ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz

Samsunspor ile berabere biten Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal; "Öncelikle Samsun’a kadar gelip deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için üzgünüz." dedi.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

"Maç sonucu elde ettiğimiz beraberlik, bizi hedefimizden asla uzaklaştırmamıştır. Bugün 3 puan parolasıyla çıktığımız müsabakadan beraberlikle ayrılmayı hedeflemiyorduk. Ancak bu tür sonuçlar futbolun içerisinde var. Kaybedilmiş hiç bir şey yoktur. Kalan tüm maçlarımızda daha çok çalışarak sezon sonunda ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Oyuncularımızın, teknik ekip olarak bizim ve Yönetim Kurulumuzun tüm çabası camiaya layık olacak sonuçlar alabilmektir. Ligde alınan sonuçlar gösteriyor ki her takım her takımı yenebilecek düzeydedir ve hiç bir maç bir sonraki maç için ölçü değildir. Biz hatalarımızdan ders çıkartıp daha çok çalışarak yeni bir seri yakalayacağımıza inanıyoruz.

Tarsftarlarımız ve camiamız ruhunu asla kaybetmesin. Çünkü biz inanıyoruz, inanmak da başarmanın yarısıdır. "