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Kartal: Ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz
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KARTAL: LİGİ HEDEFLEDİĞİMİZ YERDE BİTİRECEĞİZ

Kartal: Ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz

MK Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası açıklamada bulundu.

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Samsunspor ile berabere biten Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal; "Öncelikle Samsun’a kadar gelip deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için üzgünüz." dedi. 

İşte Kartal'ın açıklamaları;

"Maç sonucu elde ettiğimiz beraberlik, bizi hedefimizden asla uzaklaştırmamıştır. Bugün 3 puan parolasıyla çıktığımız müsabakadan beraberlikle ayrılmayı hedeflemiyorduk. Ancak bu tür sonuçlar futbolun içerisinde var. Kaybedilmiş hiç bir şey yoktur. Kalan tüm maçlarımızda daha çok çalışarak sezon sonunda ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Oyuncularımızın, teknik ekip olarak bizim ve Yönetim Kurulumuzun tüm çabası camiaya layık olacak sonuçlar alabilmektir. Ligde alınan sonuçlar gösteriyor ki her takım her takımı yenebilecek düzeydedir ve hiç bir maç bir sonraki maç için ölçü değildir. Biz hatalarımızdan ders çıkartıp daha çok çalışarak yeni bir seri yakalayacağımıza inanıyoruz. 

Tarsftarlarımız ve camiamız ruhunu asla kaybetmesin. Çünkü biz inanıyoruz, inanmak da başarmanın yarısıdır. "

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3
Adem
21 Şubat 201800:47
İnşallah inşallah
2
Usta
20 Şubat 201823:57
Hocam sizin inanmaniz bizim inanmamizdan daha onemli ancak bu turden maclarda puan kaybi bizi onumuzdeki maclar icin darbogaza sokar takim cesaretli oyunu mutlaka oynamali cok pas yapmak iyi oynamak degildirhucumu cok dusunen her macta uc puani hedefleyen takim olmaliyiz insallah Antep macinda yol kazasi olmaz☺
1
Ankaragüçlü
20 Şubat 201823:40
Tonia tisdell gibi bir jokeri kullanmasını bilmiyorsan sen hoca felan olamazsın...son üç dakika kala tisdelli oyuna alıyorsun bu adam üç dakikada sana ne verebilir.... gerizekali
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