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Gaziantepspor 0 - Altınordu 1
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GAZİANTEPSPOR 0 - ALTINORDU 1

Gaziantepspor 0 - Altınordu 1

TFF 1.Lig 23. haftasında Gaziantepspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 1-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Altınordu 1

TFF 1.Lig 23. haftasında Gaziantepspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 1-0 kazandı.

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, (66' Harun Enes Nural), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Gökhan Çamur, Deniz Solmaz (88' Yunus Şencay), Ahmet Olğun, Yusuf Erdem

Teknik Direktör:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu (30' Recep Yemişci), Barış Alıcı, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı (81' Alican Özfesli), Mirkan Aydın (46' Berkay Samancı)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Çağatay Şahan, Kemal Elmas, Burak Cansız, Ali Karatutlu

Gol: DK 21: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 68: Müslüm Talşik (Gaziantepspor), DK 90: Deniz Vural (Altınordu)

Kırmızı Kart: DK 37: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

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