Galatasaray deplasmanda kazandı

Maça iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molaya 12-7 üstün girdi ve seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette teknik molayı 12-9 önde kapatan Galatasaray HDI Sigorta, seti de 25-19 alarak maçta 2-0 üstünlük kurdu.
Üçüncü sette teknik molaya 12-8 önde giren Jeopark Kula Belediyespor seti 25-22 kazandı.
Dördüncü sette oyunda hakimiyet kuran Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.
Voleybol: Efeler Ligi
Jeopark Kula Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Kula
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Cihat Küçükboyacı
Jeopark Kula Belediyespor: Olveira, Fatih Eren Uğur, Weber, Ali Alp Çayır, Hürol Temel, Radke (Mehmet Özbek, Halil Kurt, Turgay Doğan, Ali Candan, Uğur Çayır)
Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Hüseyin Koç, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Okello, Akhrem (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak)
Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 22-25
Süre: 108 dakika (25, 26, 28, 29)
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