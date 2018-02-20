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Galatasaray deplasmanda kazandı
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GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray deplasmanda kazandı

 Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Maça iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molaya 12-7 üstün girdi ve seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette teknik molayı 12-9 önde kapatan Galatasaray HDI Sigorta, seti de 25-19 alarak maçta 2-0 üstünlük kurdu. 

Üçüncü sette teknik molaya 12-8 önde giren Jeopark Kula Belediyespor seti 25-22 kazandı. 

Dördüncü sette oyunda hakimiyet kuran Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Voleybol: Efeler Ligi

Jeopark Kula Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Kula 

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Cihat Küçükboyacı 

Jeopark Kula Belediyespor: Olveira, Fatih Eren Uğur, Weber, Ali Alp Çayır, Hürol Temel, Radke (Mehmet Özbek, Halil Kurt, Turgay Doğan, Ali Candan, Uğur Çayır)

Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Hüseyin Koç, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Okello, Akhrem (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak)

Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 22-25 

Süre: 108 dakika (25, 26, 28, 29)

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