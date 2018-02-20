İşte Gaziantepspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Gaziantepspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Musa Emre Yakar, Ahmet Olğun, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Cuma Furkan Özyaşar, Yusuf Erdem
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Kemal Elmas, Burak Cansız, Ali Karatutlu
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