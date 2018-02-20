﻿
Etimesgut PFDK'ya sevk edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ETİMESGUT PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Etimesgut PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Etimesgut Belediyespor Kulübü'ne taraftarların kötü tezahüratlarından ötürü PFDK'ya sevk edildi.

279 Okunma

İşte TFF'den yapılan o açıklamanın ilgili kısmı;

ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN LALE'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ETİKETLER #Etimesgut Bld.
Kartal: Heyecan olmayınca sıkıntı oluyor
Etimesgut Bld. 1 - Amed Sportif 0
1
Futbol: Haftanın programı
Sancaktepe Bel. 0 - Etimesgut Bld. 0
Etimesgut Bld. 0 - İnegölspor 3
Sarıyer 1 - Etimesgut Bld. 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿