Etimesgut PFDK'ya sevk edildi

İşte TFF'den yapılan o açıklamanın ilgili kısmı;
ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN LALE'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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