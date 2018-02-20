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Ankaragücü 1 haftada 5 puan kaybetti
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ANKARAGÜCÜ 1 HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ

Ankaragücü 1 haftada 5 puan kaybetti

TFF 1.Lig 23. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Samsunspor 1 - MKE Ankaragücü 1

TFF 1.Lig 23. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ufuk Budak (76' Enes İslam İlkin), Ercan Yazıcı, Georgios Samaras, Ahmet Cebe, Kenan Karışık (46' John Chibuike), Çağrı Ortakaya, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir (62' Jonathan Ayite)

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Marc Kibong Mbamba, Kenan Özer (64' Enes Kubat), Anton Putsila (87' Tonia Tisdell), Mehmet Umut Nayir (77' Olanrewaju Kehinde)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli, Ramazan Keleş

Goller: DK 23: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 45: Göksu Türkdoğan (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Marc Kibong Mbamba (MKE Ankaragücü), DK 36: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 56: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 57: Muhammet Beşir (Samsunspor), DK 60: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 83: Georgios Samaras (Samsunspor), DK 90: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 90: Jonathan Ayite (Samsunspor)
 

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