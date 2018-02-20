Çaykur Rizespor 3 - Balıkesirspor Baltok 0
TFF 1.Lig 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Balıkesirspor Baltok Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Abdullah Durak, Galip Güzel (46' Lincoln Henrique), Recep Niyaz, Süleyman Koç (66' Oğulcan Çağlayan), Braian Samudio, Vedat Muriqi (89' Turgut Doğan Şahin)
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (59' Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil, Mahatma Otoo (77' Burak Çalık), Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen (63' Steve Beleck)
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan, Kadir Sağlam
Goller: DK 73: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 80: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), DK 90: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 21: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 62: Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), DK 68: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), DK 72: Andrija Vukovic (Balıkesirspor Baltok), DK 75: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)
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