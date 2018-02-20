Altınordu hedef büyüttü

İlke Özyüksel'in Altınordu Kulübü çatısı altına girmesi nedeniyle İzmir'deki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk sporunun geleceğinde etkin bir şekilde var olmak istediklerini dile getirdi.

Spor kültürü olmayan toplumda elit sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"11 yıldır önemli başarılara imza attık. Bir yıl önce kadromuza kattığımız milli jimnastikçi Ferhat Arıcan ve bugün aramıza katılan İlke'nin içinde savaşçı ruhu var. Kimsenin desteği olmadan hırsları ve azimleriyle bir yerlere geldiler. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya hedefi olan sporculara canıgönülden başarılar diliyorum."

Özkan, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini, özellikle de iş adamlarının bu topraklarda yetişen gençlere destek vermeleri gerektiğini aktardı.

- "Hedef, Tokyo 2020"

İlke Özyüksel de Türk sporuna önemli katkılarda bulunan Altınordu Kulübünün bir sporcusu olmaktan çok mutlu olduğunu vurguladı.

İlk dünya şampiyonluğunu 9 yaşında yaşadığını anlatan İlke, "Arjantin'de 2015 yılında yapılan şampiyonada dünya rekoru kırdım. 2016 ve 2017 yılı Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve 3. oldum. 2017 yılı spor hayatımın en başarılı yılı oldu. 5 madalya kazandım ve 2 dünya rekoru kırdım. 2018 yılını gençler dünya rekorunu kırarak kapatmak istiyorum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanmak. Minimum 4 olimpiyat görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da Altınordu Kulübünün verdiği destekle Türkiye'ye olimpiyatlarda daha fazla madalya kazandırmak üzere hırsla çalıştıklarını ifade etti.

Toplantı sonunda Altınordu Jimnastik Okulu öğrencileri de bir gösteri sundu.