Burak Gören: Çok yaklaştık

Telekom Basketbol Takımı Baş Antrenörü Burak Gören, 22 maçta tek yenilgi alarak, kalan 12 maç öncesinde Tahincioğlu Basketbol Ligi’ne çıkma başarısına çok yaklaştıklarını söyledi.

Bengü Türk Televizyonunda yayınlananan Spor Kulisi programına konuk olarak katılan Burak Gören, Türk Telekom Basketbol takımındaki başarının iç yüzünü anlattı.

Programda Uğur Tenekecioğlu, Tayfun Özsoy ve Lokman Köse’nin sorularını yanıtlayan genç teknik adam, sezon başında bir üst ligi de düşünerek çok iyi bir kadro oluşturduklarını açıkladı. Türk Telekom’un, başkanından masörüne, antrenöründen taraftarına kadar el ele verdiğine dikkat çeken Burak Gören, 22 maçta 1 kez yenildiklerini kalan 12 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Burak Gören, “Sezon başında takımı kurarken, yalnız bu ligi değil, Tahincioğlu Basketbol Ligi’ni de hedefledik. Çok iyi, birbirine çok uyumlu oyunculardan kurulu bir takımız. Birkaç seyirciyle başladığımız sezonda, artık salonlara sığmıyoruz. En yakın rakibimizden 4 galibiyet öndeyiz. Aynı iddia ve disiplin ile oynayarak, şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Basketbolu genç yaşta bırakarak teknik adamlığa soyunduğunu anlatan Burak Gören, “Naci Özanay, Ercument Sunter gibi deneyimli hocaların yanında yardımcılık yaptıktan sonra, 39 yaşında TED Kolejlilerde baş antrenörlüğü üstlendim. Ardından Petkimspor’da farklı bir deneyim yaşadım. Bu sezon başında Türk Telekom’un baş antrenörü oldum. Bu yolda ilerlerken idolüm, Aydın Örs oldu. Onun basketbola katkısı, birleştirici yapısı, Türk oyunculara güvenerek elde ettiği başarıları örnek aldım” diye konuştu.

Bu sezon şampiyonluk için şanslarının yüksek olduğunu belirten Gören, “Hem takım olarak, hem de bireysel olarak planlarımızı hep Türk Telekom’un asıl yerine döneceği gün için yaptık. Bunu da başaracak güçte olduğumuza inanıyorum” dedi.

Türk Telekom Baş Antrenörü Burak Gören, iki-üç yıl önce kendileriyle aynı durumda olan Tofaş Basketbol takımının, altyapıya önem vererek, istikrarlı olmanın değerini gösterdiğini söyledi.

Gören, Türk Telekom Basketbol takımının sporcu altyapısı, kurumsal potansiyeli ve Ankaralı basketbolseverlerin desteği ile Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde kalıcı olacağına inandığını söyledi.