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İşte Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 23. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mehmet Uslu, Recep Niyaz, Galip Güzel, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan, Kadir Sağlam

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