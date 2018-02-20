İşte Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 23. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mehmet Uslu, Recep Niyaz, Galip Güzel, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan, Kadir Sağlam
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