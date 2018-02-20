Samsunspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
TFF 1.Lig 23. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Marc Kıbong Mbamba
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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