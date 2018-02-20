﻿
Samsunspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMSUNSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 23. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

1067 Okunma

Samsunspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

 

TFF 1.Lig 23. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

 

Bugün 16:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Marc Kıbong Mbamba

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli, Ramazan Keleş

﻿

Ankaragücü 1 haftada 5 puan kaybetti
Ankaragücü Samsun deplasmanında
8
İsmail Kartal: Çok hata yaptık...
17
İşte bu mağlubiyet hiç olmadı!
Altınordu 1 - Samsunspor 1
İşte Altınordu - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Trakyali guclu
20 Şubat 201817:15
Hocam oyuna mudahale etmeyi dusunuyormusun. Yoksa 80 . Dk yi mi bekliyorsun. Ha tabi kazanmayi dusunuyorsan
2
Trakyali guclu
20 Şubat 201817:08
Dk 22 1-0 ondeyiz ve simdiden vakit gecirmek icin herseyi yapiyoruz. Neredeyse kaleci kart gorecek yine ilhan israri yine ikinci yari ayni takimla devam yazik biz sampiyonluga mi oynuyoruz.
1
mustafa eyrikaya
20 Şubat 201815:09
Hoca seni ALLAH bildiği gibi yapsın
﻿