Ankaragücü Samsun deplasmanında

Samsunspor-Ankaragücü maçı ile ligde heyecan devam edecek. Liderlik mücadelesi veren Ankaragücü geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'a kaybederek haftayı lider tamamlama şansını kaybetti. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu kez hata yapmak istemiyor. Diğer yandan Samsunspor ise düşme hattından uzaklaşarak yükselme yarışına yaklaşmak istiyor.
Samsunspor-Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Bugün saat 16.00'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Samsunspor-Ankaragücü maçı beIN Sports Max 2'den canlı izlenebilecek.
MKE Ankaragücü ligin geride kalan 22 haftasında topladığı 39 puanla 3. sırada yer alıyor. Diğer yandan Samsunspor ise 27 puanla 14. sırada yer alıyor.
Başkent'te Ankaragücü kazandı
Ligin ilk yarısında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı Ankaragücü 1-0 kazandı. Maçtaki tek gol 89. dakikada Umut Nayir'dan geldi.
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