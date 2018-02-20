Fenerbahçe'de Brandt dönemi sona erdi!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı antrenörü Jan de Brandt ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda Haziran 2017'de göreve getirilen Brandt'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Jan de Brandt'a bugüne kadar vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Takımımızın teknik sorumluluğunu sonraki süreçte yardımcı antrenörümüz Salih Erdoğan Tavacı üstlenmiştir. Kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli takım, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geride kalan 19 karşılaşmada 15 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet alırken, 3 kez de salondan mağlup ayrıldı.
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