Trabzonspor'un gol hasreti sürüyor!

Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 32 gol atarak maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, son 6 haftada rakip filelere 4 kez havalandırdı. Bordo-mavili takımın son 6 haftada gol ortalaması 0,66 olarak gerçekleşti.
Son 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde toplam 21 futbolcu görev yaparken sadece 1 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.
Trabzonspor'un son 6 haftadaki 4 golünü Burak Yılmaz, kaydetti.
Ligin 16. haftasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle Bursaspor karşısında 1-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra gol üreten oyuncu konusunda sıkıntı yaşadı. Ligde Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda Burak Yılmaz ile goller bulan bordo-mavili takım, daha sonra fileleri havalandıramadı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, bu futbolcunun sahalara döndüğü Medipol Başakşehir karşılaşmasında da rakibine 1-0 yenilerek son 3 haftayı golsüz kapadı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 52 hafta sonra ilk kez art arda 3 maç gol atmadı. Karadeniz ekibi, en son 2016-2017 sezonun 2. haftasında Gaziantepspor deplasmanından 1-0, 3. hafta sahasında Osmanlıspor'a 2-0, 4. haftada ise dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olmuş ve arka arkaya 3 maçta gol kaydedememişti.
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