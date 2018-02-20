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Fenerbahçe'yi zirveye götüren istatistik!
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FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE GÖTÜREN İSTATİSTİK!

Fenerbahçe'yi zirveye götüren istatistik!

Fenerbahçe'de çıkışın en büyük sebebi takım savunması ve kalecilerin performansı oldu.

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Galatasaray’ın ardından Süper Lig’in en çok gol atan ikinci takımı olan Fenerbahçe, her ne kadar bireysel hatalar nedeniyle iç sahada sürpriz puan kayıpları yaşasa da deplasmanda defansif anlamda çok daha iyi bir görüntü çiziyor.

Zaman zaman stoperde oluşan sakatlıklara rağmen takım savunmasını başarılı bir şekilde uygulayan Kanarya, Avrupa’da büyük lige bakıldığında en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

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