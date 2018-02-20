Hacettepe rekora koşuyor

Bileği bükülmeyen mor menekşelerin teknik patronu Mustafa Kaplan, galibiyeti kulüp başkanı Arif Ölmez ile yönetim kuruluna armağan etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 16 maçtır kaybetmeyen Hacettepe, şiddetle puana ihtiyaç duyan Karşıyaka’yı İzmir’de 2,1 mağlup etti.

Mücadeleye hızlı ve istekli başlayan taraf evsahibi Karşıyaka oldu. 5. dakikada Mahmut, 11’de ise Hakan ile Hacettepe kalesinde gol arayan Karşıyakala, bu girişimlerini değerlendiremedi.

37. dakikada Soner, ceza yayı üzerinden yaptığı şık vuruş ile başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. 43’te Karşıkaya’nın bulduğu pozisyonu mor-beyazlılar kale çizgisi üzerinden çıkardı.Devre 1-0 sona erdi.

Galibiyet golü Fethi’den

70’te Doğukan’ın ortasına Mahmut iyi bir vuruş yaptı ve Karşıyaka beraberliği yakaladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İzmir ekibi, Hacettepe karşısında daha açık bir futbol oynamaya başlayınca, mor-beyazlılar daha net pozisyonlar üretmeye başladı. 89’da Karşıyaka kalecisi Erhan’ın yumrukladığı top kısa düştü. Pozisyonun devamında Soner kale içine doldurdu, Fethi kafayı köşeye vurdu ve Hacettepe bu golle zorlu 2-1 kazandı.

Bu golle başkent ekibi yenilmezlik serisini 16 maça çıkarırken, ev sahibi futbolcular ise gözyaşlarına hakim olamadı. Pek çok Karşıyakalı futbolcu, hakem İlker Yasin Avcı’ya da tepki gösterdi. Ayrıca Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın son dakikalarında sinirlenerek saha kenarındaki topa çok sert bir şekilde tribünlere doğru vurdu. Top, yedek kulübesinin yanında oturan polis memurunun yüzüne isabet etti. Başına aldığı darbe ile dengesini kaybeden polis memuruna yanındaki meslektaşları müdahale etti. Başına buz tedavisi yapılan emniyet mensubu için hemen ambulans geldi ve bir süre ambulansta kontrol amaçlı tutuldu. Arslan daha sonra polis memurunun yanına giderek özür diledi.

Mücadeleyi biletli bin 549 Karşıyaka taraftarı takip etti. Hacettepe’yi destekleyen taraftar ise olmadı.

“Zirveye yaklaştık”

Mücadelede alınan galibiyetin önemine değinen Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Karşıyaka gibi asırlık bir camiaya karşı iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: ”Ligdeki konumları ne olursa olsun saygıyı ve ciddiyeti hak eden bir rakip. Maçın gidişatı da ne kadar etkili ve tehlikeli bir takım olduklarını gösterdi. 90. dakikada gelen galibiyet golüyle zirveye bir adım daha yaklaşıp, yenilmeme serimizi 16 maça çıkardık. Sahada iki takımın oyun oynama arzusuna eşlik eden hakem de performansıyla iyi bir oyun izlenmesine sebep oldu. Ayrıca İzmir’e geldiğimiz ilk andan , buradan ayrılışımıza kadar bize misafirperverlikle yaklaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne de teşekkürlerimi sunuyorum.

Her geçen hafta yukarıya yaklaşıyoruz ve ligin sonunda bizi nelerin bekleyebileceğini görüyoruz. Liderin puan kaybettiği haftada 3 puan çok değerliydi. Bu galibiyette döktükleri alın teriyle emeği geçen tüm futbolcularımı kutluyorum. Galibiyeti başta başkanımız Arif Ölmez ve yönetim kuruluna armağan ediyoruz.