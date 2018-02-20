Süper Lig'de görünüm ve puan durumu

Ligde 22. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi 3-0 yenerek puanını 25'e çıkardı ve 13. sırada yer aldı.
Konuk olduğu Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükselterek bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek 44 puanda kaldı ve averajla ikinci sıraya geriledi.
Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0'la geçerek ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 44'e yükseltti ve averajla 3. sırada yer aldı.
Deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 41 yapan Beşiktaş ise haftayı 4. sırada tamamladı.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Atiker Konyaspor-Beşiktaş: 1-1
Antalyaspor-Kayserispor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: 3-2
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-1
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-0
- Puan durumu
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|22
|14
|4
|4
|41
|21
|20
|46
|2.
|GALATASARAY
|22
|14
|2
|6
|47
|27
|20
|44
|3.
|FENERBAHÇE
|22
|12
|8
|2
|44
|24
|20
|44
|4.
|BEŞİKTAŞ
|22
|11
|8
|3
|41
|21
|20
|41
|5.
|KAYSERİSPOR
|22
|9
|8
|5
|30
|25
|5
|35
|6.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|22
|10
|4
|8
|30
|33
|-3
|34
|7.
|TRABZONSPOR
|22
|8
|9
|5
|36
|32
|4
|33
|8.
|GÖZTEPE
|22
|9
|6
|7
|35
|35
|0
|33
|9.
|KASIMPAŞA
|22
|8
|5
|9
|34
|37
|-3
|29
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|22
|7
|7
|8
|24
|28
|-4
|28
|11.
|BURSASPOR
|22
|7
|6
|9
|31
|28
|3
|27
|12.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|22
|7
|6
|9
|28
|34
|-6
|27
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|6
|7
|9
|29
|35
|-6
|25
|14.
|ANTALYASPOR
|22
|6
|6
|10
|26
|39
|-13
|24
|15.
|ATİKER KONYASPOR
|22
|5
|6
|11
|23
|30
|-7
|21
|16.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|22
|6
|3
|13
|34
|43
|-9
|21
|17.
|OSMANLISPOR
|22
|5
|4
|13
|31
|43
|-12
|19
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|3
|3
|16
|15
|44
|-29
|12
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