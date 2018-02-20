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Süper Lig'de görünüm ve puan durumu
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SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM VE PUAN DURUMU

Süper Lig'de görünüm ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükseldi.

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Ligde 22. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi 3-0 yenerek puanını 25'e çıkardı ve 13. sırada yer aldı.

Konuk olduğu Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükselterek bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek 44 puanda kaldı ve averajla ikinci sıraya geriledi.

Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0'la geçerek ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 44'e yükseltti ve averajla 3. sırada yer aldı.

Deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 41 yapan Beşiktaş ise haftayı 4. sırada tamamladı.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Atiker Konyaspor-Beşiktaş: 1-1

Antalyaspor-Kayserispor: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: 3-2

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-1

Gençlerbirliği-Göztepe: 3-0

- Puan durumu

 

 

Süper Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ----------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22  14  41  21  20  46 
2.  GALATASARAY 22  14  47  27  20  44 
3.  FENERBAHÇE 22  12  44  24  20  44 
4.  BEŞİKTAŞ 22  11  41  21  20  41 
5.  KAYSERİSPOR 22  30  25  35 
6.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 22  10  30  33  -3  34 
7.  TRABZONSPOR 22  36  32  33 
8.  GÖZTEPE 22  35  35  33 
9.  KASIMPAŞA 22  34  37  -3  29 
10.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 22  24  28  -4  28 
11.  BURSASPOR 22  31  28  27 
12.  TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 22  28  34  -6  27 
13.  GENÇLERBİRLİĞİ 22  29  35  -6  25 
14.  ANTALYASPOR 22  10  26  39  -13  24 
15.  ATİKER KONYASPOR 22  11  23  30  -7  21 
16.  AYTEMİZ ALANYASPOR 22  13  34  43  -9  21 
17.  OSMANLISPOR 22  13  31  43  -12  19 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 22  16  15  44  -29  12 
 
Süper Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ----------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22  14  41  21  20  46 
2.  GALATASARAY 22  14  47  27  20  44 
3.  FENERBAHÇE 22  12  44  24  20  44 
4.  BEŞİKTAŞ 22  11  41  21  20  41 
5.  KAYSERİSPOR 22  30  25  35 
6.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 22  10  30  33  -3  34 
7.  TRABZONSPOR 22  36  32  33 
8.  GÖZTEPE 22  35  35  33 
9.  KASIMPAŞA 22  34  37  -3  29 
10.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 22  24  28  -4  28 
11.  BURSASPOR 22  31  28  27 
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