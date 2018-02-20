Gençler evinde kaybetmiyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Gençlerbirliği'nin gollerini 3 ile 67. dakikalarda Jailton ve 87'de Elvis Manu attı. Ayrıca konuk ekipten Adama Traore 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla evinde oynadığı son 5 maçı da kaybetmeyen Gençlerbirliği puanını 25'e yükseltti. Göztepe ise 33 puanda kaldı.

Maçın önemli anları:

Karşılaşmanın 3. dakikasında Gençlerbirliği ilk geliştirdiği atakta golü buldu. Palitsevich'in kendi ceza alanının önünden uzun pasında, defansın arkasına kaçan Jailton'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç'ten dönen top Jailton'a çarparak ağlara gitti: 1-0

39. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta Luccas Claro topa kafayla vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı:

47. dakikada Aydın Karabulut'un Göztepe ceza alanının solundan yaptığı ortada, Jailton'un arka direkteki vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

56. dakikada Sessegnon'un Göztepe kalesini karşıdan gören pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten oyun alanına döndü.

59. dakikada Milinkovic'in Göztepe ceza alanının sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanından auta çıktı.

60. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında, topla kaleciyle karşı karşı pozisyonda buluşan Sessegnon'un vuruşunda, açıyı iyi kapatan Günay Güvenç'ten dönen meşin yuvarlağı defans tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

64. dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Jailton'un sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanının solundan yaptığı ortada, Jailton kale önünde gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Gençlerbirliği'ni 2-0 öne geçirdi.

72. dakikada Ahmet Oğuz'un sert şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

87. dakikada Khalili'nin pasında, orta sahaya yakın yerde aldığı topla soldan Göztepe ceza alanına kadar gelen Manu'nun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Gençlerbirliği maçı 3-0 kazandı.

Gençlerbirliği: 3 - Göztepe: 0

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Çınar, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic (Dk. 74 Dialo), Khalili, Jailton, Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 59 Manu), Skuletic (Dk. 46 Milinkovic)

Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan (Dk. 39 Leo), Wallace Reis, Kosanovic, Traore, Poko, Selçuk Şahin (Dk. 77 Sabri Sarıoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 51 Ghilas), Rotman, Gouffran, Demba Ba

Goller: Dk. 3 ve 67 Jailton, Dk. 87 Manu (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 30 Traore (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 28 Scekic, (Gençlerbirliği), Dk. 85 Poko (Göztepe)