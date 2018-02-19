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Gençlerbirliği 3 - Göztepe 0
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GENÇLERBİRLİĞİ 3 - GÖZTEPE 0

Gençlerbirliği 3 - Göztepe 0

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 3 - Göztepe 0

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (59' Elvis Manu), Aleksandar Scekic (74' Diallo Guidileye), Abdul Khalili, Jailton Paraiba, Petar Skuletic (46' Marko Milinkovic)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Göztepe: Günay Güvenç, Wallace Reis, Tanju Kayhan (39' Leo Schwechlen), Adama Traore, Milos Kosanovic, Selçuk Şahin (77' Sabri Sarıoğlu), Rajko Rotman, Andre Poko, Yoan Gouffran, Demba Ba, Tayfur Bingöl (50' Nabil Ghilas)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Serkan Çınar, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 3: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 67: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 87: Elvis Manu (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 28: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 85: Andre Poko (Göztepe)

Kırmızı Kart: DK 29: Adama Traore (Göztepe)

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