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Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Luccas Claro Dos Santos, Petar Skuletıc, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre Bıyogo Poko, Demba Ba, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Serkan Çınar, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu

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060
19 Şubat 201819:09
2-1 gencler alir maci
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