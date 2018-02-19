Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Luccas Claro Dos Santos, Petar Skuletıc, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre Bıyogo Poko, Demba Ba, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Hakem: Serkan Çınar, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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