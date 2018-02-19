Ankaragücü'nün eski futbolcusundan flaş itiraflar

"FİLM GİBİ ANLAR YAŞADIM"



Ankaragücü'nden ödeme alamadığını dile getiren Henderson, "Ankaragücü ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladım. Ancak 6 ay sonra ülkeme geri döndüm. Orada işler biraz farklı oluyor. Ödeme alamadım. Hakkım olan parayı almak için yasal yollara başvurdum. Kulüp ise her çeşit taktiği denedi. Bir gün film sahnesi gibi anlar yaşadım. İki kişi arabama bindi ve para verdiler. Avukatımla konuştum ve bana 'Paralara dokunma, sahte olabilir' dedi. Otele gittim ve aynaya bakıp sordum. 'Burada neler oluyor' ifadelerini kullandı.



"KANLARI KAFALARINA SÜRDÜLER"



Türkiye'deki geleneklere şaşırdığını vurgulayan Ian Henderson, "Ankaragücü'nde oynarken bir gün antrenman sahasında keçi kestiler ve kanlarını kafalarına sürdüler. Benim de yapmamı istediler ancak sebebini anlayamadım ve yapmadım. Doğum günlerinde ise kafada yumurta kırıyorlardı. Doğum günüm Ocak ayındaydı ve bundan kaçabildim" şeklinde konuştu.



Ankaragücü'nde 2009 yılında yarım sezon forma giyen 33 yaşındaki Ian Henderson, 2013 yılından beri Rochdale'de forma giyiyor.