Çaykur Rizespor’da taraftara çağrı

Spor Toto 1. Lig'de yarın Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bakır, deplasmanda Ankaragücü karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyet ile son haftalarda kaybettikleri puanları bir nebze de olsa telafi etme şansı bulduklarını belirtti.

Ligde şampiyonluk yolunda iç saha maçlarının çok değerli olduğuna işaret eden Bakır, son iç saha maçında Altınordu'ya 3-0 mağlup olduklarını, bundan gerekli dersleri çıkardıklarını kaydetti.

Bakır, geride kalan maçları unutarak lig yeni başlıyormuş düşüncesiyle hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Şampiyonluk yarışında olan takımlar birbirine çok yakın ve çok çetin maçlar oynuyor. Biz de bu anlamda kendi sahamızda üst üste Balıkesirspor Baltok ve Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edeceğiz. İki maçı kayıpsız geçerek üst sıralara tutunmamız gerekiyor." dedi.

Şampiyonluk yarışında taraftarın önemine değinen Bakır, "Hedefimiz bir an önce düştüğümüz yerden ayağa kalkarak Süper Lig'e yükselmek. Bunun için taraftar desteği çok önemli. Özellikle iç saha maçlarında daha fazla taraftar bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışın sonunda mutlu olmak için birlikte yürümeliyiz. Bu yürüyüşü Balıkesirspor Baltok maçı ile başlatarak lig sonuna kadar sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Bakır, kırmızı kart cezası nedeniyle Koray Altınay ve yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Kweuke'nin bu maçta görev alamayacağını, hafif sakatlıkları bulunan Ümit Kurt ve Vedat Muric'in durumunun doktor raporuna göre netlik kazanacağını sözlerine ekledi.