Kartal: Heyecan olmayınca sıkıntı oluyor

Etimesgut Belediyespor, Amedspor karşısında oynadığı maçta 3 puanı aldı. 90 dakika boyunca pek çok gol fırsatı yakalayan Etimesgut Belediyespor, 64. dakikada oyunca giren Caner Yılmaz'ın uzatmalarda attığı gol ile öne geçmeyi başardı.

Toplam 6 kartın çıktığı maçta 4 kartı Etimesgut Belediyespor gördü. İlk yarıda Mehmet Bektaş, ikinci yarıda Sabri Turgut, uzatmalarda Emrah Bozkurt sarı kart, Gökhan Lale ise kırmızı kart gördü.

Etimesgut Belediyespor'un kendi sahasında oynanan maçın ardından Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal ve Teknik Direktör Aykan Atik, Klasspor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal açıklamaları;

"Önemli olan 3 puan almış olmak. 3 puanı aldık. Netice itibari ile Amedspor'un da düşme tehlikesi ile oynadığı için onlarda maça fazla asıldı. Ama biz galip geldik. İnşallah her maçta galip gelerek yolumuza devam edeceğiz.

Tesislerimiz iki tane saha antremanı sahası ve bir binamız bitmek üzere. Bir daha ki sezona yetişecek. Sahamızda bir şekilde geldi. Seneye çok daha iyi bir kulüp olarak yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu sene bir beklentimiz kalmadı ama heyecan olmayınca da sıkıntı oluyor. heyecan olsa daha iyi olurdu ama bu sene ortalarda heralde bitiririz. Yenilmeyi hiç bir zaman kabul edemiyorum. Yenilmek zor bir şey inşallah yenerek sonunu getiririz.

Bugünki mücadelede takım bana göre pek iyi değildi. Bizim takım maça ao kadar asılmadı. Eskiye nazaran kötü oynadılar. Sancaktepe maçında daha iyi oynamışlardı. Netice itibari ile galip geldik ve 3 puanı aldık o da bizim için güzel."

Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal'dan sonra kulübün Teknik Direktörü Aykan Atik'in açıklamaları;

"Öncelikle oyuncularımı tekbirk etmek istiyorum. Bu maçta ki performanları gelen taraftarıda memnun etmiştir. Çünkü 90 dakika o mücadeleyi sonuna kadar verdiler. Toplantılarda da hem bizim açımızdan hem lig açısından maçın önemini anlatıyorduk. Oynadığımız oyuna baktığımız zaman istek ve coşku vardı. Maçı isteme ve oyuncuların motivasyonu ist düzeydeydi. Yakaladığımız pozisyonları önce değerlendirmiş olsaydık tabi ki skor farklı olacaktı. süre uzayınca oyuncularda yorgunluk başlıyor. Oyuncu değişiklikleriyle beraber son dakikaya kadar golü istedik. Caner daha önceki maçlarda da oyuna girdiği zaman katkısını sağlıyordu. Ayaklarına sağlık. Takımına 3 puanı kazandıracak golü attı. Öncelikle onu tebrik ediyorum ve bütün oyuncularımın gözlerinden öpüyorum.

Mehmet Atik geçen hafta dizinden sakatlandı. Halil İbrahim'in yine dizinden problemi var. Önümüzdeki hafta Halil İbrahim yetişecektir ama Mehmet 5 hafta yok. Ömer'in daha önce alt adelesinde bir yırtık vardı. Yarın bizimle beraber antrenmana başlayacak. Mert'in İnegöl maçında 10. dakikada üst kemiğinin çatlaklığı nedeniyle 4-5 hafta yok. Gökhan'ın maçtan sonra gördüğü kart profesyonelliğe uymuyor. Ben tam görmedim belki de çocuğun suçu yoktur. Eğer o müdahalesinden dolayı kırmızı kart gördüyse o profesyonelliğe yakışmıyor tabi ki... Onun ile alakalı oyuncumuz ile görüşeceğiz. İlk geldiğimizde de eksikliklerimiz vardı ama biz oyunculrımıza güveniyoruz. Eksiklikler ile sahaya çıktı o oyuncular bize o mücadeleyi gösterdiler. Önümüzdeki maçlarda biz yaralarımızı sarıp yolumuza devam edeceğiz.

Takım normalde şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Ama istenilen sonuçlar elde edilemeyince tabi ki oyuncular biraz motivasyondan uzaklaşmış. İşte sakatlıklar bunun sebepleri olmuşlar. Geldikten sonra ki süreçte biz bir ivme kazandıktan sonra yukarılara doğru çıktık. Tabiki play off ile bizim puan durumumuz arasında fark var. Ama biz yine yolumuza devam edip her maç aynı istek arzu içerisinde oynayacağız. Sezon sonuna kadar devam eden süreçte önümüzeki sezonun bir yapılanması oluyor. Yapılanma ve oyuncularımızın performansları doğrultusunda sezonu iyi yerlerde bitirmeyi düşünüyoruz.

Zeminden kaynaklanan sakatlıklar var. Öncelikle oyuncuların bu zeminde fizik olarak daha kuvvetli olmaları gerekiyor. Yeterli antreman yapılmıyor değil tabi ki yapılıyor. Hava değişimleri oyuncuların performansını fizik kapasitelerini etkiliyor."