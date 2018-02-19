﻿
Efeler Ligi'nde 21. haftanın programı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

EFELER LİGİ'NDE 21. HAFTANIN PROGRAMI!

Efeler Ligi'nde 21. haftanın programı!

Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında tüm maçlar yarın oynanacak.

238 Okunma

Ligde 21. haftanın programı şöyle:

- Yarın:

14.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Kula)

17.00 Maliye Piyango-Halkbank (TVF Başkent)

17.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş (İnegöl)

18.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyesi Yüntaş (Metro Enerji)

19.00 Arkas Spor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

 

ETİKETLER
Ankaragücü'nün eski futbolcusundan flaş itiraflar
Kartal: Heyecan olmayınca sıkıntı oluyor
2
Kaplan: 3 puan çok değerliydi
Halkbank İlbank deplasmanında kazandı
Etimesgut Bld. 1 - Amed Sportif 0
2
Demir Grup Sivasspor 3 - Osmanlıspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿