Muslera için şok sözler: Belki de yakında gideriz!

Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kulüp ve yöneticiler hakem Halis Özkahya'nın mağlubiyette başrol oynadığını düşünürken futbolculara da sosyal medya üzerinden tepkiler geliyor.



Önce yazdı sonra sildi



Bu tepkilerden bir tanesi de Muslera'nın eşine geldi. Patricia Callero, başarılı kaleci ve eşi Muslera için gelen "Muslera go home" yani "Evine dön Muslera" mesajına şok bir karşılık verdi.



Callero, "Why not? May be soon" yani "Neden olmasın? Belki de yakında" cevabını verdi.



Muslera'nın eşi daha sonra ise verdiği bu yanıtı Instagram hesabından kaldırdı.