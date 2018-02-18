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Muslera için şok sözler: Belki de yakında gideriz!
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MUSLERA İÇİN ŞOK SÖZLER: BELKİ DE YAKINDA GİDERİZ!

Muslera için şok sözler: Belki de yakında gideriz!

Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra taraftarlar oyunculara da yüklenmeye başladı. Bir taraftarın Uruguaylı kalecnin eşine attığı mesaja Muslera'nın eşidnen ilginç bir cevap geldi. 

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Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kulüp ve yöneticiler hakem Halis Özkahya'nın mağlubiyette başrol oynadığını düşünürken futbolculara da sosyal medya üzerinden tepkiler geliyor. 

Önce yazdı sonra sildi

Bu tepkilerden bir tanesi de Muslera'nın eşine geldi.  Patricia Callero, başarılı kaleci ve eşi Muslera için gelen "Muslera go home" yani "Evine dön Muslera" mesajına şok bir karşılık verdi. 

Callero, "Why not? May be soon" yani "Neden olmasın? Belki de yakında" cevabını verdi. 

Muslera'nın eşi daha sonra ise verdiği bu yanıtı Instagram hesabından kaldırdı. 

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