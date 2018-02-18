Ali Koç: Şampiyonluğu başkanlığa tercih ederim

Başkan adayı Ali Koç, dün kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç’a eşi Nevbahar Koç da eşlik etti. Ali Koç, yaptığı konuşmada ilk buluşmanın kadınlarla organize edildiğine dikkat çekip, “Toplum olarak tarihimizde kadının yeri ayrıdır. İnanıyorum ki Fenerbahçemiz’in geleceğinde de en önemli rol kadınlarda olacak” ifadelerini kullandı. Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü... ‘Fenerbahçe, Atatürk’tür’ “Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bir spor kulübünden daha fazlasıdır.



Fenerbahçe, Atatürk’tür!



Önemli olan Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk’ün izinden gittiğidir. Öncü, lider ve örnek olan, kadınlarıyla, çocuklarıyla tüm camiasıyla bir ve bütün olan, sosyal sorumlulukta ve toplumsal konularda öncü olan, gittiği her yere bolluk, bereket götüren bir Fenerbahçe hayal ediyorum.”



‘Herkes yolcu, taraftar hancı’



“Kulübün gerçek sahibi taraftardır. Geri kalan herkes yolcudur, taraftar hancıdır. Tribünde ayrıştırma söz konusudur. Önceliğimiz camianın yeni bir sayfa açıp kenetlenmesi, barışması, geçmiş problemleri unutması. En çok başarı hikayelerinin yazıldığı dönemler birlik olduğumuz dönemler, en sıkıntılı dönemler ise bölünmüş olduğumuz dönemler.”



‘Aykut hocaya yapılanlar...’



“Futbolda 4. yıldızı ve basketbolda Euroleague’i birlikte kazanma yolunda büyük bir şansımız var. Olacağımızı da düşünüyorum. ‘Başkanlık mı şampiyonluk mu?’ derseniz, bin kez şampiyonluk derim. Aykut hocaya yapılan saygısızlıklar nedeniyle sıkıntı çekiyorum. Acaba bizim yüzümüzden mi oluyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe’deki seçim havası tribünleri etkilememeli. Belki mayıs

sonunda o kadar mutlu olacağız ki seçim bile konuşmayacağız.” ‘En az 2 dönem lazım’ “Fenerbahçe’nin bir futbol kültürü olmalı. Uzun bir süre altyapıdan A takıma kadar aynı futbol kültürünü üretmemiz gerekiyor. Futbol okulları ve scouting (oyuncu izleme) de onun felsefesinde hareket etmeli. Başarılı kulüplerin bir oyun stili var. Kadro mühendisliği ve planlama çok iyi yapılmalı. Hayalimizi gerçekleştirmemiz için bize en az 2 dönem lazım.”



‘Aydınlar’ın o sözünü kabullenemiyorum’



Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar’ın kulübe sponsor olmasıyla ilgili ses getirecek sözler sarf etti. Sponsorluğun herkese sürpriz olduğunu belirten başkan adayı Koç, “Temel anlayışımız camianın tekrar kenetlenmesi, dayanışması. Bugün devlet kandırılabiliyorsa, federasyon başkanı da hayli hayli kandırılabilir. Mehmet Ali bey işin başından itibaren polis ve savcıdan inanılmaz korktu ve onlara inandı. Fenerbahçe’ye bilerek zarar vermedi ama kötü yönetti. Egosunun kurbanı oldu, kimseye danışmadı. En azından Fenerbahçe’yi göndermiyorsa, Trabzonspor’u da göndermeyebilirdi” diye konuştu.



‘Böyle affedilmez’



Ali Koç, “Benim kabullenemediğim, 2 sene sonra başkan aday olduğunda, ‘Ne vaat ediyorsunuz?’ dediğimiz zaman, ‘Fenerbahçe’ye şike yapmayan başkan taahhüt ediyorum’ demişti. Ben bu sözü kaldıramıyorum. Evet, affedilmeyecek bir hata yoktur ama affedilmesi böyle olmaz” dedi.



‘Dedem Lefter sizi desteklerdi’



Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in ailesini temsilen toplantıya katılan torunu Özlem Katmer, “Ailemiz adına size desteğimizi paylaşmak için geldik. Dedem Lefter yaşasa, o da sizi desteklerdi” ifadelerini kullandı.