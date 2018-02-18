Gomis, rahatsızlığıyla ilgili bilgi verdi

Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fransız futbolcu, karşılaşma sırasında sahada baygınlık geçirmesi konusunda "Bu, bazen başıma geliyor. Bir hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı değişen bir durum. Daha önce, gençliğimde de yaşadığım bir şey. Bugün de olaydan sonra kendimi iyi hissettiğim için çıkıp oynadım. Tek üzgün olduğum nokta burada kazanamamış olmamız." ifadelerini kullandı.
Gomis, geçirdiği rahatsızlıktan sonra takım doktoru Yener İnce ile görüştüğünü belirterek, "İyi olduğum konusunda onu ikna ettim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim ve o şekilde devam ettim. Galatasaray'a gelmeden önce de bu konuyla ilgili testler yapıldı. Testlerden geçtikten sonra geldim, herhangi bir sorunum yok. Bugün kazanıp karşınıza geçip, konuşmak isterdim. Sadece kazanamamak ve liderliği kaybetmek beni etkiledi." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı taraftarlardan kendisini merak etmemelerini isteyen Gomis, "Aslan gibi devam edeceğim. Çalışacağız ve tekrar aslan gibi sahaya çıkacağım." değerlendirmesinde bulundu.
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