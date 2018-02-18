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Beşiktaş'ta Bayern 11'i netleşiyor
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BEŞİKTAŞ'TA BAYERN 11'İ NETLEŞİYOR

Beşiktaş'ta Bayern 11'i netleşiyor

Beşiktaş’ta Bayern Münih maçının kadrosu şekilleniyor. Siyah beyazlılar, Münih deplasmanına ideale yakın bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih’in konuğu olacak Beşiktaş, karşılaşma öncesi İstanbul’daki hazırlıklarını tamamladı.

Bayern Münih maçı nedeniyle, Spor Toto Süper Lig’deki Atiker Konyaspor mücadelesine rotasyonlu kadroyla çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Almanya deplasmanında ideal 11’ni sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Savunma kurgusunu Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Adriano’dan oluşturmayı planlayan Güneş, orta sahada 2 alternatif üzerinde duruyor.

Bayern Münih’in üçlü orta kurgusunda Müller, Vidal ve Jamer Rodriguez'in oynamasını bekleyen deneyimli çalıştırıcı, Hutchinson-Medel veya Medel-Tolgay ile maça başlayacak.

Siyah beyazlıların hücum hattının ise Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo’dan oluşması bekleniyor.

Beşiktaş maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Allianz Arena’da yapacak. Çalışma öncesi teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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