Kaplan: 3 puan çok değerliydi

İşte Mustafa Kplan'ın açıklamaları;

"Karşıyaka gibi asırlık bir camiaya karşı oynadık. Ligdeki konumları ne olursa olsun saygıyı ve ciddiyeti hak eden bir rakip. Maçın gidişatı da ne kadar etkili ve tehlikeli bir takım olduklarını gösterdi. 90.dakikada gelen galibiyet golüyle zirveye bir adım daha yaklaşıp, yenilmeme serimizi 16 maça çıkardık.

Sahada iki takımın oyun oynama arzusuna eşlik eden hakem de performansıyla iyi bir oyun izlenmesine sebep oldu. Ayrıca İzmir’e geldiğimiz ilk andan , buradan ayrılışımıza kadar bize misafirperverlikle yaklaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne de teşekkürlerimi sunuyorum.

Her geçen hafta yukarıya yaklaşıyoruz ve ligin sonunda bizi nelerin bekleyebileceğini görüyoruz. Liderin puan kaybettiği haftada 3 puan çok değerliydi. Bu galibiyette döktükleri alın teriyle emeği geçen tüm futbolcularımı kutluyorum. Galibiyeti başta başkanımız Arif Ölmez ve yönetim kuruluna armağan ediyoruz. "