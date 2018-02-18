﻿
Kaplan: 3 puan çok değerliydi
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAPLAN: 3 PUAN ÇOK DEĞERLİYDİ

Kaplan: 3 puan çok değerliydi

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan 2-1'lik Karşıyaka galibiyetini değerlendirdi

551 Okunma

İşte Mustafa Kplan'ın  açıklamaları;

"Karşıyaka gibi asırlık bir camiaya karşı oynadık. Ligdeki konumları ne olursa olsun saygıyı ve ciddiyeti hak eden bir rakip. Maçın gidişatı da ne kadar etkili ve tehlikeli bir takım olduklarını gösterdi. 90.dakikada gelen galibiyet golüyle zirveye bir adım daha yaklaşıp, yenilmeme serimizi 16 maça çıkardık.

Sahada iki takımın oyun oynama arzusuna eşlik eden hakem de performansıyla iyi bir oyun izlenmesine sebep oldu. Ayrıca İzmir’e geldiğimiz ilk andan , buradan ayrılışımıza kadar bize misafirperverlikle yaklaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne de teşekkürlerimi sunuyorum.

Her geçen hafta yukarıya yaklaşıyoruz ve ligin sonunda bizi nelerin bekleyebileceğini görüyoruz. Liderin puan kaybettiği haftada 3 puan çok değerliydi. Bu galibiyette döktükleri alın teriyle emeği geçen tüm futbolcularımı kutluyorum. Galibiyeti başta başkanımız Arif Ölmez ve yönetim kuruluna armağan ediyoruz. "

ETİKETLER #Hacettepe Spor
1
Futbol: Haftanın programı
4
Kaplan: Ekibimi canı gönülden kutluyorum
1
Hacettepe Spor şampiyonluk yolunda
Silivrispor 1 - Hacettepe Spor 1
7
Kaplan'dan Sakaryaspor değerlendirmesi
Hacettepe Spor 0 - Sakaryaspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿