Halkbank İlbank deplasmanında kazandı

İlbank: 2 - Halkbank: 3
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hatice Özmen Yıldız
İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Selen Ursavaş, Ece Morova, Pınar Begüm Özsu, İlayda İşçimen, Yağmur Karaoğlu)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Nesve Büyükbayram, Ramirez, Tutku Burcu Yüzgenç, Perez (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Mariana Aydın, Ceyda Durukan, Hande Naz Şimşek)
Setler: 19-25, 16-25, 25-17, 25-20, 10-15
Süre: 124 dakika (29, 25, 26, 26, 18)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.