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Halkbank İlbank deplasmanında kazandı
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HALKBANK İLBANK DEPLASMANINDA KAZANDI

Halkbank İlbank deplasmanında kazandı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, İlbank'ı 3-2 yendi. 

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İlbank: 2 - Halkbank: 3

 
Salon: TVF Başkent 

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Selen Ursavaş, Ece Morova, Pınar Begüm Özsu, İlayda İşçimen, Yağmur Karaoğlu) 

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Nesve Büyükbayram, Ramirez, Tutku Burcu Yüzgenç, Perez (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Mariana Aydın, Ceyda Durukan, Hande Naz Şimşek) 

Setler: 19-25, 16-25, 25-17, 25-20, 10-15

Süre: 124 dakika (29, 25, 26, 26, 18)

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