﻿
İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

235 Okunma

İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Kasımpaşa - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, Syam Habıb Ben Youssef, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

﻿

Galatasaray'a dev sponsor! Mustafa Cengiz'in ilk hamlesi...
Galatasaray, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı
Futbol: Haftanın programı
Mustafa Cengiz'i borçlar düşündürüyor!
Galatasaray açıkladı! O kadrolar artık yok!
Mustafa Cengiz: Galatasaray satılırsa bırakırım!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿