İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Kasımpaşa - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, Syam Habıb Ben Youssef, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
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