Adana Demirspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Adana Demirspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 22. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Geırton Marques Aıres, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Sergıy Polıtylo, Sezer Özmen
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Boluspor: Göksu Alhas, Renato Arapı, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Melih Okutan, Sefa Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Burak Asan, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen, Mert Güzenge
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