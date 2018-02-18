﻿
Adana Demirspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 22. haftasında Adana Demirspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

339 Okunma

Adana Demirspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Adana Demirspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 22. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Geırton Marques Aıres, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Sergıy Polıtylo, Sezer Özmen

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Boluspor: Göksu Alhas, Renato Arapı, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Melih Okutan, Sefa Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Burak Asan, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen, Mert Güzenge

﻿

Futbol: Haftanın programı
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı!
Boluspor 3 - Manisaspor 0
Adana Demirspor ara vermedi!
Boluspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
Gaziantepspor 0 - Adana Demirspor 3
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿