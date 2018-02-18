Etimesgut Bld. 1 - Amed Sportif 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Etimesgut Bld. ile Amed Sportif Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 1-0 kazandı.
Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Ahmet Kaan Ergün, Eser Yayla, Gökhan Lale, Mehmet Bektaş (81' Emrah Bozkurt), Mikail Koçak (72' Mehmet Fuat Gölbaşı), Yaşar Çetin, Muhammet Emre Kalkan (64' Caner Yılmaz)
Teknik Direktör: Aykan Atik
Haberleri İstatistikleri
Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Rıdvan Okuş (46' Fatih Kılıçkaya), Muhammed Burak Taşdemir, Oğuz Çetinkaya, İbrahim Sürgülü, Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi (83' Muhammet Sercan Türkeri), Cumhur Yılmaztürk (59' Ercan Çapar), Ömer Karancı, Okan Dernek, Muhammet Yılmaz
Teknik Direktör: Ahmet Akcan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Aykut Onar, Ogün Kamacı, Emre Altun
Gol: DK 90: Caner Yılmaz (Etimesgut Bld.)
Sarı Kartlar: DK 8: Rıdvan Okuş (Amed Sportif), DK 24: Mehmet Bektaş (Etimesgut Bld.), DK 76: Sabri Turgut (Etimesgut Bld.), DK 79: Okan Dernek (Amed Sportif)
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