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Etimesgut Bld. 1 - Amed Sportif 0
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ETİMESGUT BLD. 1 - AMED SPORTİF 0

Etimesgut Bld. 1 - Amed Sportif 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Etimesgut Bld. ile Amed Sportif Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 1-0 kazandı.

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Etimesgut Bld. 1 - Amed Sportif 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Etimesgut Bld. ile Amed Sportif Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 1-0 kazandı.

Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Ahmet Kaan Ergün, Eser Yayla, Gökhan Lale, Mehmet Bektaş (81' Emrah Bozkurt), Mikail Koçak (72' Mehmet Fuat Gölbaşı), Yaşar Çetin, Muhammet Emre Kalkan (64' Caner Yılmaz)

Teknik Direktör: Aykan Atik

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Rıdvan Okuş (46' Fatih Kılıçkaya), Muhammed Burak Taşdemir, Oğuz Çetinkaya, İbrahim Sürgülü, Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi (83' Muhammet Sercan Türkeri), Cumhur Yılmaztürk (59' Ercan Çapar), Ömer Karancı, Okan Dernek, Muhammet Yılmaz

Teknik Direktör: Ahmet Akcan

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Aykut Onar, Ogün Kamacı, Emre Altun

Gol: DK 90: Caner Yılmaz (Etimesgut Bld.)

Sarı Kartlar: DK 8: Rıdvan Okuş (Amed Sportif), DK 24: Mehmet Bektaş (Etimesgut Bld.), DK 76: Sabri Turgut (Etimesgut Bld.), DK 79: Okan Dernek (Amed Sportif)

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Futbol: Haftanın programı
Sancaktepe Bel. 0 - Etimesgut Bld. 0
Amed Sportif 0 - Menemen Bel. 1
Etimesgut Bld. 0 - İnegölspor 3
Bodrum Bel. 0 - Amed Sportif 2
Amed Sportif 0 - Tuzlaspor 0
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