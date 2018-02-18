Trabzonspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Trabzonspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Arda Turan, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Özgür Yankaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.