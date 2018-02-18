﻿
Trabzonspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR - M.BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Trabzonspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

339 Okunma

Trabzonspor - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Trabzonspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Arda Turan, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Özgür Yankaya

﻿

Ali Sürmen güven tazeledi
Trabzonspor'un konuğu Başakşehir
Trabzon'da zorlu kapışma
Futbol: Haftanın programı
Trabzonspor'da yönetim sıkıntılı
Rıza Çalımbay'ın Başakşehir planı belli oldu!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿