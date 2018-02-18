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Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 22. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Tugay Kacar, Jefferson Nogueıra Junıor, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Cem Hanoğlu, Erkan Engin

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