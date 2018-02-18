Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Tugay Kacar, Jefferson Nogueıra Junıor, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Cem Hanoğlu, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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