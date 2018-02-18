K Karabükspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Olafur Ingı Skulason, Adam Mıkael Sven Stahl, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Herve Kage, Marıus Sılvıu Alexe
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Süleyman Özay, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.