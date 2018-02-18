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K Karabükspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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K KARABÜKSPOR - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında K Karabükspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Olafur Ingı Skulason, Adam Mıkael Sven Stahl, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Herve Kage, Marıus Sılvıu Alexe

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Süleyman Özay, Emre Malok

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