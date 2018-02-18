İşte Bursaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bursaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, Ndubısı Mıkel Agu, John Joseph Bostock, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Matheus Dorıa Macedo, Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez, Yaşar Kemal Uğurlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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