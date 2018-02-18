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İşte Bursaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Bursaspor ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bursaspor - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 22. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, Ndubısı Mıkel Agu, John Joseph Bostock, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Evkur Y.Malatyaspor: Matheus Dorıa Macedo, Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez, Yaşar Kemal Uğurlu

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