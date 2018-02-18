Ümraniyespor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 22. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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