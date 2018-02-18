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Ümraniyespor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ümraniyespor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 22. haftasında Ümraniyespor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 22. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu, Sarperbarış Saka

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