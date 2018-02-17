Fenerbahçe 3 - Alanyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Mathieu Valbuena, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal, Giuliano (70' Nabil Dirar), Fernandao (90' Elif Elmas)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Barış Başdaş, Efecan Karaca (85' Francisco Wanderson), Lucas Villafanez, Junior Fernandes (75' Filipe Augusto), Emre Akbaba, Mamadou Fofana (46' Taha Yalçıner), Dyanfres Douglas
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Bahattin Şimşek
Goller: DK 20: Giuliano (Fenerbahçe), DK 27: Fernandao (Fenerbahçe), DK 60: Giuliano (Fenerbahçe)
Sarı Kart: DK 82: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
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