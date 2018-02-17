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Fenerbahçe 3 - Alanyaspor 0
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FENERBAHÇE 3 - ALANYASPOR 0

Fenerbahçe 3 - Alanyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

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Fenerbahçe 3 - Alanyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 22. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Mathieu Valbuena, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal, Giuliano (70' Nabil Dirar), Fernandao (90' Elif Elmas)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Barış Başdaş, Efecan Karaca (85' Francisco Wanderson), Lucas Villafanez, Junior Fernandes (75' Filipe Augusto), Emre Akbaba, Mamadou Fofana (46' Taha Yalçıner), Dyanfres Douglas

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Bahattin Şimşek

Goller: DK 20: Giuliano (Fenerbahçe), DK 27: Fernandao (Fenerbahçe), DK 60: Giuliano (Fenerbahçe)

Sarı Kart: DK 82: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

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