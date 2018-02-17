Ali Sürmen güven tazeledi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Ali Sürmen ile Şükrü Kuleyin, başkanlık için adaylığını koydu.

Adayların konuşmalarının ardından yapılan seçime, 4 sandıkta oy kullanma hakkı bulunan 806 üyeden 474'ü katıldı. Oyların 332'sini alan Sürmen, yeniden Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı oldu.

Kuleyin ise 137 oyda kaldı. Seçimde 5 oy da geçersiz sayıldı.

Sonucun belli olmasının ardından Sürmen ve Kuleyin, kol kola kürsüye geldi.

Sürmen, Trabzonspor'a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Sürmen, "Seçilmiş yeni divan başkanınız olarak istirham ediyorum, küskünlükleri bırakın, kulübümüz elden gidiyor. Önümüzdeki günlerde divan olarak yapacağımız birlik beraberlik, ortak akıl yürütme çalışmalarında hepinizin katkı sağlamasını bekliyorum. Kongre yarışında çok seviyeli güzel çalışma yapan Şükrü kardeşime teşekkür ediyorum. Trabzonspor mutlaka ondan yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kuleyin ise kongreye katılan üyelere teşekkür ederek, "Benim için bir deneyimdi. Trabzonspor camiasıyla kucaklaştım. Kazanan Trabzonspor'dur. Ali abiyi tebrik ediyorum." dedi.