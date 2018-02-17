Fenerbahçe'de Volkan şoku!

Fenerbahçeli Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli kalecinin bağırsak enfeksiyonu geçirdiği kaydedildi.
BeIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli file bekçisinin bağırsak enfeksiyonu geçirdiği kaydedildi.
Volkan Demirel, en son 2016-2017 sezonunda nisan ayında sakatlık geçirmiş ve 1 maç kaçırmıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.