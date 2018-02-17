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Fenerbahçe'de Volkan şoku!
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FENERBAHÇE'DE VOLKAN ŞOKU!

Fenerbahçe'de Volkan şoku!

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Volkan'ın yerine kaleyi Carlos Kameni koruyacak.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli kalecinin bağırsak enfeksiyonu geçirdiği kaydedildi.

BeIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, rahatsızlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli file bekçisinin bağırsak enfeksiyonu geçirdiği kaydedildi.

Volkan Demirel, en son 2016-2017 sezonunda nisan ayında sakatlık geçirmiş ve 1 maç kaçırmıştı.

 

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